Cosa succede al meteo dopo il 9 agosto: la previsione di Giuliacci (Di sabato 6 agosto 2022) Quella del 2022 è una delle estati più calde di sempre. Ma ecco in arrivo la fine di questa parentesi di calore: tutto quello che dovremo aspettarci per i prossimi giorni di agosto. A spiegarlo è Mario Giuliacci, meteorologo, sul proprio sito: “Fino al 7 di agosto avremo la fase acuta della arroventata subtropicale, in quanto l'anticiclone africano in grande spolvero insisterà soprattutto al Centro Nord, mentre il meridione verrà lambito da venti in arrivo dai Balcani. La vera novità arriverà però tra l'8 e l'11 agosto, quando il caldo verrà quasi debellato al nord per opera delle più fresche correnti oceaniche, in successiva estensione a quasi tutto il Centro e anche parte del Sud. Dal 12 al 15 di agosto insisteranno ancora correnti miti temporalesche di origine Atlantica, quelle ... Leggi su iltempo (Di sabato 6 agosto 2022) Quella del 2022 è una delle estati più calde di sempre. Ma ecco in arrivo la fine di questa parentesi di calore: tutto quello che dovremo aspettarci per i prossimi giorni di. A spiegarlo è Mariorologo, sul proprio sito: “Fino al 7 diavremo la fase acuta della arroventata subtropicale, in quanto l'anticiclone africano in grande spolvero insisterà soprattutto al Centro Nord, mentre il meridione verrà lambito da venti in arrivo dai Balcani. La vera novità arriverà però tra l'8 e l'11, quando il caldo verrà quasi debellato al nord per opera delle più fresche correnti oceaniche, in successiva estensione a quasi tutto il Centro e anche parte del Sud. Dal 12 al 15 diinsisteranno ancora correnti miti temporalesche di origine Atlantica, quelle ...

