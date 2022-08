L’incontro tra Loredana Bertè e la fan in treno è virale (Di venerdì 5 agosto 2022) Loredana Bertè incontra per caso una fan in treno. Il video in breve tempo colleziona ben 330.000 visualizzazioni e 64.000 like, diventando uno dei trend della giornata. La ragazza, visibilmente scossa, all'inizio non riesce nemmeno a parlare! L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di venerdì 5 agosto 2022)incontra per caso una fan in. Il video in breve tempo colleziona ben 330.000 visualizzazioni e 64.000 like, diventando uno dei trend della giornata. La ragazza, visibilmente scossa, all'inizio non riesce nemmeno a parlare! L'articolo proviene da DireDonna.

DiMarzio : #Calciomercato | Le mosse della @juventusfc dopo l'incontro tra società e #Allegri: da #Kostic a #Paredes e #Morata - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @Inter, cena in corso tra @Alexis_Sanchez e l'agente #Felicevich - Adnkronos : L'ultimo abbraccio tra Francesco Cossiga e Bettino Craxi ad Hammamet: una foto documenta il commovente incontro tra… - ilfaroonline : In Vaticano l’incontro tra Papa Francesco e il rappresentante del Patriarca Kirill - fanpage : C'è l'incontro tra #Napoli e #Sassuolo per #Raspadori: #Carnevali e il ds #Rossi si sono recati nel ritiro degli az… -

Napoli - Raspadori, incontro in corso con il Sassuolo ... arriva dal Lipsia a titolo definitivo per 9 milioni di euro tra parte fissa e bonus. NICOLO' CAMBIAGHI (Empoli) dall'Atalanta Prima esperienza in Serie A per l'ala sinistra classe 2000, reduce ... Caro gas, l'inflazione colpisce di più i poveri. Fmi "Stop con i sussidi a pioggia" ... i governi dei paesi più colpiti tra cui anche l'Italia hanno messo in campo diverse misure per cercare di venire incontro ai cittadini. Questa cosa per il Fondo monetario internazionale però sarebbe ... Agenzia ANSA ... arriva dal Lipsia a titolo definitivo per 9 milioni di europarte fissa e bonus. NICOLO' CAMBIAGHI (Empoli) dall'Atalanta Prima esperienza in Serie A per'ala sinistra classe 2000, reduce ...... i governi dei paesi più colpiticui anche'Italia hanno messo in campo diverse misure per cercare di venireai cittadini. Questa cosa per il Fondo monetario internazionale però sarebbe ... Mostre: l'incontro tra Corto Maltese e un guerriero Shardana