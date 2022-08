Pallanuoto, Sardinia Cup: sconfitta per il Setterosa, con l’Olanda finisce 12-9 (Di giovedì 4 agosto 2022) Arriva una sconfitta per il Setterosa nella seconda giornata della Sardinia Cup in svolgimento alla piscina olimpica comunale di Sassari. Le azzurre hanno infatti perso contro l’Olanda 12-9. Una partenza molto difficile per l’Italia, che nel primo match aveva soltanto pareggiato con la Grecia. Ecco le parole di Carlo Silipo, commissario tecnico delle azzurre: “Le olandesi sono uscite fuori e noi cambiando la fase difensiva abbiamo concesso un po’ troppo. Abbiamo subito troppe espulsioni e mostrato stanchezza nel controllare i loro centri. Durante i Mondiali le nostre fasi difensive hanno funzionato sempre bene, ultimamente ci stiamo concentrando di più sulla fase offensiva. Non vuole essere una scusa ma è un aspetto che va considerato. Dobbiamo rifare bene il lavoro sulle gambe. Avevo pensato la partita con i primi ... Leggi su sportface (Di giovedì 4 agosto 2022) Arriva unaper ilnella seconda giornata dellaCup in svolgimento alla piscina olimpica comunale di Sassari. Le azzurre hanno infatti perso contro12-9. Una partenza molto difficile per l’Italia, che nel primo match aveva soltanto pareggiato con la Grecia. Ecco le parole di Carlo Silipo, commissario tecnico delle azzurre: “Le olandesi sono uscite fuori e noi cambiando la fase difensiva abbiamo concesso un po’ troppo. Abbiamo subito troppe espulsioni e mostrato stanchezza nel controllare i loro centri. Durante i Mondiali le nostre fasi difensive hanno funzionato sempre bene, ultimamente ci stiamo concentrando di più sulla fase offensiva. Non vuole essere una scusa ma è un aspetto che va considerato. Dobbiamo rifare bene il lavoro sulle gambe. Avevo pensato la partita con i primi ...

