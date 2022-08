Orta di Atella, rider minaccia ex datore di lavoro: “Mille euro o ti accoltello” (Di giovedì 4 agosto 2022) A Orta di Atella, secondo quanto riferito, l’uomo ha iniziato a vantare crediti “fantasma” e quando l’ex datore si è rifiutato di pagare, ha iniziato a tempestarlo di minacce in chat, diventate sempre più gravi. “Fammi il bonifico da Mille euro se no ti costa caro e amaro, t’abbuf (ti riempio, ndr) di coltellate…”. Minacce Leggi su 2anews (Di giovedì 4 agosto 2022) Adi, secondo quanto riferito, l’uomo ha iniziato a vantare crediti “fantasma” e quando l’exsi è rifiutato di pagare, ha iniziato a tempestarlo di minacce in chat, diventate sempre più gravi. “Fammi il bonifico dase no ti costa caro e amaro, t’abbuf (ti riempio, ndr) di coltellate…”. Minacce

