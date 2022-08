Viviana e Gioele, due anni fa la scomparsa: le parole di Daniele Mondello, marito e padre (Di mercoledì 3 agosto 2022) Sono trascorsi esattamente due anni dalla scomparsa di Viviana Parisi e del piccolo Gioele Mondello, mamma e figlio di Caronia, in provincia di Messina. Era la mattina del 3 agosto 2020 quando la donna, deejay 43enne ed il figlio di appena 4 anni uscirono di casa facendo perdere le loro tracce. La scomparsa di Viviana e Gioele Al marito Daniele Mondello, Viviana quella mattina di due anni fa aveva detto di avere intenzione di recarsi in un centro commerciale dove avrebbe comprato un paio di scarpe per il bambino. Le sue intenzioni però, una volta in macchina si rivelarono ben differenti. Viviana Parisi imboccò l’autostrada ... Leggi su chihaucciso (Di mercoledì 3 agosto 2022) Sono trascorsi esattamente duedalladiParisi e del piccolo, mamma e figlio di Caronia, in provincia di Messina. Era la mattina del 3 agosto 2020 quando la donna, deejay 43enne ed il figlio di appena 4uscirono di casa facendo perdere le loro tracce. LadiAlquella mattina di duefa aveva detto di avere intenzione di recarsi in un centro commerciale dove avrebbe comprato un paio di scarpe per il bambino. Le sue intenzioni però, una volta in macchina si rivelarono ben differenti.Parisi imboccò l’autostrada ...

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Due anni fa la scomparsa di Viviana e Gioele, papà Daniele Mondello: 'La mancanza mi uccide ma di più non capire cos'è… - Lasiciliaweb : 'Su morte Viviana e Gioele vogliamo la verità' La scomparsa di mamma e figlio a Caronia due anni fa. La famiglia: '… - palermo24h : Daniele Mondello: “Verità e giustizia per Viviana e Gioele” VIDEO - LiveSicilia : Daniele Mondello: “Verità e giustizia per Viviana e Gioele” VIDEO - telodogratis : Due anni fa la tragica morte di Viviana Parisi e il piccolo Gioele Mondello -