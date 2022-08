Premier League, i giocatori più insultati su Twitter sono Ronaldo, Maguire e Rashford (Di mercoledì 3 agosto 2022) Secondo uno studio di Ofcom, nella prima parte della stagione 2021-22 i giocatori del campionato inglese più insultati su Twitter sono stati Cristiano Ronaldo e Harry Maguire. L’analisi è stata condotta su 2,3 milioni di tweet in cui sono stati trovati non meno di 60.000 contenuti odiosi. In media, 7 giocatori della Premier League su 10 subiscono insulti sui social. La metà degli insulti è diretta solo contro 12 giocatori, 8 dei quali appartengono al Manchester United. Cristiano Ronaldo è quello più preso di mira. Ha ricevuto insulti 6 volte più numerosi di quelli che si è beccato Marcus Rashford, al terzo posto in classifica. Il 27 agosto 2021, quando ha firmato il ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 3 agosto 2022) Secondo uno studio di Ofcom, nella prima parte della stagione 2021-22 idel campionato inglese piùsustati Cristianoe Harry. L’analisi è stata condotta su 2,3 milioni di tweet in cuistati trovati non meno di 60.000 contenuti odiosi. In media, 7dellasu 10 subiscono insulti sui social. La metà degli insulti è diretta solo contro 12, 8 dei quali appartengono al Manchester United. Cristianoè quello più preso di mira. Ha ricevuto insulti 6 volte più numerosi di quelli che si è beccato Marcus, al terzo posto in classifica. Il 27 agosto 2021, quando ha firmato il ...

