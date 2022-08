La pizza di Briatore esclusa dalla top 50 d’Italia, sul podio la margherita da 6 euro: ‘Io gioco un altro campionato’ (Di martedì 2 agosto 2022) Continua a far parlare di sé e a far discutere Flavio Briatore, l’imprenditore che nell’ultimo periodo è finito su tutte le copertine per la sua ‘crazy pizza‘, quella con prezzi che vanno dai 15 ai 65 euro. Quella che, però, non è finita nella top 50 delle pizze d’Italia: la sua è stata esclusa, ma la risposta di Briatore non si è fatta certo attendere. Leggi anche: Flavio Briatore cerca personale a Roma, a gennaio 2022 apre la pizzeria Crazy pizza: ecco come candidarsi Perché Crazy pizza di Briatore è stata esclusa “La migliore pizza d’Italia costa 6 euro? Mi fa piacere, ma noi giochiamo in un altro campionato. Io non ho pizzerie ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 2 agosto 2022) Continua a far parlare di sé e a far discutere Flavio, l’imprenditore che nell’ultimo periodo è finito su tutte le copertine per la sua ‘crazy‘, quella con prezzi che vanno dai 15 ai 65. Quella che, però, non è finita nella top 50 delle pizze: la sua è stata, ma la risposta dinon si è fatta certo attendere. Leggi anche: Flaviocerca personale a Roma, a gennaio 2022 apre la pizzeria Crazy: ecco come candidarsi Perché Crazydiè stata“La migliorecosta 6? Mi fa piacere, ma noi giochiamo in uncampionato. Io non ho pizzerie ...

CottarelliCPI : Un appello ai media 'mainstream' italiani: basta parlare della pizza di Briatore. Non se ne può più (idem per le vicende familiari di Totti) - stanzaselvaggia : Sui grandi siti di informazione le notizie sul Kosovo sono praticamente assenti o a fondo fondo fondo pagina dopo C… - repubblica : La pizza di Briatore fa flop, esclusa dalla top 50 delle più buone d'Italia. Sul podio una margherita da 6 euro [di… - CorriereCitta : La pizza di Briatore esclusa dalla top 50 d’Italia, sul podio la margherita da 6 euro: ‘Io gioco un altro campionat… - Orchide00736737 : RT @CottarelliCPI: Un appello ai media 'mainstream' italiani: basta parlare della pizza di Briatore. Non se ne può più (idem per le vicende… -