Caldo killer | sindaco di Afragola vieta lavoro nei campi

Il sindaco di Afragola, comune in provincia di Napoli, Antonio Pannone ha emesso un'ordinanza che impone il divieto assoluto di lavoro agricolo nei campi dalle ore 12.30 alle ore 16.30 fino al 31 agosto 2022. Il provvedimento si e' reso necessario "per ridurre i rischi per la salute dei lavoratori impegnati in questo periodo, caratterizzato da temperature molto elevate, nella raccolta nei campi e la cui attività si svolge prevalentemente all'aperto, senza possibilità di protezione dalle maggiori criticità climatiche".

