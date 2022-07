Rocco Chinnici e la rivoluzione del pool antimafia (Di sabato 30 luglio 2022) AGI - In via Pipitone Federico, a Palermo, sono le 8:10 quando una devastante esplosione scuote violentemente l'intero isolato. Una 126, imbottita di tritolo e fatta esplodere con un comando a distanza, trasforma una elegante zona residenziale nell'inferno e uccide il giudice Rocco Chinnici, padre del pool antimafia. Era il 29 luglio 1983. "Palermo come Beirut", titoleranno i giornali 39 anni fa. Sulla strada, in mezzo alle carcasse delle auto e all'acqua fuoriuscita dalle tubazioni scoppiate, si distinguono a fatica i corpi senza vita, devastati dall'esplosione. Oltre a Rocco Chinnici ci sono Mario Trapassi, Salvatore Bartolotta e Stefano Li Sacchi. Nell'auto di servizio, l'autista Giovanni Paparcuri, parzialmente protetto dalla blindatura, è gravemente ferito e privo di sensi. La ... Leggi su agi (Di sabato 30 luglio 2022) AGI - In via Pipitone Federico, a Palermo, sono le 8:10 quando una devastante esplosione scuote violentemente l'intero isolato. Una 126, imbottita di tritolo e fatta esplodere con un comando a distanza, trasforma una elegante zona residenziale nell'inferno e uccide il giudice, padre del. Era il 29 luglio 1983. "Palermo come Beirut", titoleranno i giornali 39 anni fa. Sulla strada, in mezzo alle carcasse delle auto e all'acqua fuoriuscita dalle tubazioni scoppiate, si distinguono a fatica i corpi senza vita, devastati dall'esplosione. Oltre aci sono Mario Trapassi, Salvatore Bartolotta e Stefano Li Sacchi. Nell'auto di servizio, l'autista Giovanni Paparcuri, parzialmente protetto dalla blindatura, è gravemente ferito e privo di sensi. La ...

