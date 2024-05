Panchina Chelsea - si punta a un clamoroso ritorno

Claudio Ranieri dice addio al Cagliari e al calcio: dalla Roma alla Juve applausi al “signore” della panchina - Claudio Ranieri dice addio al Cagliari e al calcio: dalla Roma alla Juve applausi al “signore” della panchina - Ma il viaggio continua in Inghilterra con l’avventura sulla panchina del chelsea. Il ritorno in Italia con Parma e poi Juventus. E poi l’esperienza che forse lo ha segnato di più sulla panchina della ... sport.virgilio

Ufficiale: Pochettino lascia il Chelsea - Ufficiale: Pochettino lascia il chelsea - Mauricio Pochettino lascia il chelsea, il tecnico argentino ha firmato la rescissione consensuale del suo contratto. stadiosport

Pochettino via dal Chelsea spalanca la strada a De Zerbi: è tra i possibili nuovi allenatori - Pochettino via dal chelsea spalanca la strada a De Zerbi: è tra i possibili nuovi allenatori - I Blues e il tecnico hanno raggiunto l'accordo sulla rescissione consensuale, il prossimo allenatore sarà il settimo in cinque anni ... fanpage