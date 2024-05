Playoff - Benevento-Torres 1-0 | alla Strega basta un guizzo di Tali - al ritorno basterà non perdere

(Di martedì 21 maggio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiSi è tinta di giallorosso l’andata dei quarti di finale dei play off. A decidereè stato un assolo dia al 22? del primo tempo. La compagine sarda ha confermato di essere una squadra solida e capace di creare grossi problemi, anche se a conti fatti Paleari non ha corso grandi pericoli. Annullato il 2-0 a Ciciretti nel primo tempo per un fuorigioco in partenza di Lanini. Nel match diin programma sabato a Sassari alnonper accedere in semifinale. 95? Triplice fischio al Ciro Vigorito: ad aggiudicarsi il match di andata è ilgrazie ad un acuto dia nel primo tempo. 92? Colpo di testa da distanza ravvicinata di Diakite, blocca Paleari. 90? Concessi 5 minuti di recupero 87? Angolo per la, nulla di fatto. 82? Laha il baricentro molto alto ma ilnon sta approfittando degli spazi concessi dai sardi nelle ripartenze.

