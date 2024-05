Il generale Mario Mori indagato per le stragi mafiose del 1993 | Disgustato - un' offesa a Falcone e Borsellino

Mori indagato per le stragi del '93 - Mori indagato per le stragi del '93 - Giovanni Paparcuri (unico sopravvissuto all’attentato alla strage mafiosa in cui, il 29 luglio 1983, a Palermo, la mafia uccise il giudice Rocco Chinnici), poi stretto collaboratore dei magistrati ... tp24

Mori indagato per le stragi del '93, il governo contro i pm - Mori indagato per le stragi del '93, il governo contro i pm - Strage, associazione mafiosa, associazione con finalità di terrorismo internazionale ed eversione dell'ordine democratico le accuse di cui deve rispondere il generale mario Mori. Ma l'ex capo del Ros ... ansa

Stragi del'93,Mori:"Indagato a Firenze" - Stragi del'93,Mori:"Indagato a Firenze" - 14.53 Stragi del'93,Mori:"Indagato a Firenze" Il generale dei Carabinieri mario Mori risulta essere sotto inchiesta per gli attentati di mafia di Firenze, Milano e Roma del 1993. Lo rende noto lo ... televideo.rai