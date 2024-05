Cremonese - Stroppa | Potevamo gestirla megli - complimento al Catanzaro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 21 maggio 2024) Il tecnico dellaGiovanniha parlato ai microfoni di Sky dopo il match in trasferta contro il, sfida valida per la semifinale di andata dei playoff di Serie B e terminata per 2-2. “Si potevao? Decisamente. Dopo il doppio vantaggiogestire in modo migliore alcuni momenti. Loro sono stati bravissimi, hanno trovato un gol fantastico che poi li ha rimessi in partita. Fino a quel momento avevamo fatto bene, peccato che queste partite vengono decise dai singoli momenti. Complimenti al, ma ottima prova anche da parte nostra“. Su Coda: “Sono cresciuti altri giocatori, scelta normale e gestione, anche in vista della prossima partita. Vediamo nelle prossime 48 ore come staremo. Lui non è mai stato in discussione. Abbiamo 3 punte centrali, va molto bene anche così. Stasera ho scelto di mettere 2 punte di struttura e Coda è in cima alla lista dei miei pensieri.