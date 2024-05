Bevande - cresce l’utilizzo dei prodotti no alcol

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 21 maggio 2024) Il mercato dellenonegli ultimi anni è in una fase di crescita esponenziale che nessuno si aspettava Il settore dellenoè in una fase di notevole espansione, con previsioni che indicano un valore di mercato di 30 miliardi di dollari entro il 2025. Questo trend riguarda una vasta gamma di, dai vini senzaalle versioni light di liquori e birre aniche. Cocktail no-Ansa- Notizie.comSecondo l’International Wines and Spirits Record (Iwsr), nei prossimi anni si assisterà a una crescita stabile del 6% annuo nei principali mercati mondiali, inclusi Stati Uniti, Regno Unito e Australia. No: Etilika Pioniere nel Settore dei Vini Deati In risposta a questante domanda, Etilika, una delle principali enoteche online d’Italia specializzata in vini e liquori Made in Italy, ha lanciato una nuova sezione dedicata esclusivamente ai vini deati.