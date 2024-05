Terremoto a Napoli, Campi Flegrei incubo vie di fuga tra intoppi, cantieri e voragini - Terremoto a Napoli, campi flegrei incubo vie di fuga tra intoppi, cantieri e voragini - Ad Arco Felice, per esempio, la viabilità la notte scorsa è saltata del tutto al bivio tra via campi flegrei e via Domitiana: una paralisi durata almeno mezz’ora, dovuta alla ressa. L’altra via di ... ilmattino

Terremoto a Napoli: la storia di Luigi Viola: «È peggio di 40 anni fa: oggi come allora devo andar via» - Terremoto a Napoli: la storia di Luigi Viola: «È peggio di 40 anni fa: oggi come allora devo andar via» - Come quarant’anni fa anche oggi Licola, Varcaturo, Lago Patria e Villaggio Coppola sono le località dove centinaia di puteolani stanno trovando riparo presso gli hotel della fascia costiera o le ... ilmattino

Nei Campi Flegrei continua il sollevamento del suolo, 20 millimetri al mese: il bollettino Ingv - Nei campi flegrei continua il sollevamento del suolo, 20 millimetri al mese: il bollettino Ingv - L'Ingv ha pubblicato i dati del bollettino settimanale di monitoraggio dei campi flegrei: continua il sollevamento del suolo, soprattutto a partire dal ... fanpage