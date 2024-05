Liliana Segre | Non usiamo la parola genocidio per Israele - confronto è una bestemmia

(Di martedì 21 maggio 2024) (Adnkronos) – “Davanti alla conclusione che quello che faè un", l'invito è: "Nonquestache è veramente spaventosa, unsimile diventa una”. Lo ha detto la senatrice a vitaintervenendo al convegno 'L’aumento e il cambiamento dell’antisemitismo dopo il 7 ottobre', in corso a Milano. “Devo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

