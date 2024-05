Serie A - Dazn fa uno sconto | che notizia per i tifosi!

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di martedì 21 maggio 2024) In vista della prossima stagione, laA sarà ancora visibile sue la piattaforma streaming punta a continuare a migliorarsi per evitare problemi di ogni tipo. In questa stagione sono stati riscontrati maggiori problemi con la piattaforma streaming, motivo per il cui si sono rimboccati le maniche per ottenere una percentuale di errori sempre più bassa rispetto a quella della stagione antecedente. Molte lamentele negli anni sono sorte per gli alti prezzi da cui è costituita l’applicazione,pare – in parte – aver accolto alcune richieste degli spettatori e dei propri clienti. Questo perchéha deciso di permettere ad alcunie appassionati del campionato italiano di ottenere una piccola riduzione del prezzo per l’abbonamento streaming. In accordo con la Juventus si è deciso di provare a rafforzare il rapporto tra la squadra torinese e i suoi, ad alcune condizioni.