Fortitudo sul 2-0 nella serie | affondata Rieti 75-59

(Di martedì 21 maggio 2024) Bologna, 21 maggio 2024 – Fattore campo rispettato e sulle doghe del ‘Madison’ di piazza Azzarita la Effe di coach Attilio Caja affonda75-59 riponendo in tasca il primo match point delle semifinali di A2 (tabellone Argento) spostando ora lasul campo della Real Sebastiani. Nel mentre sono state diramate dalla Questura dile misure organizzative in vista di gara-tre, in programma venerdì sera alle 21: 250 biglietti nominativi (che ladovrà preventivamente trasmettere alla Questura) messi a disposizione per i soli tifosi residentiprovincia di Bologna e che saranno limitati esclusivamente al settore ospiti. La cronaca della partita La soirée si apre con lo striscione della Fossa dei Leoni ‘Avanti Bologna, avanti Andrea Costa, in Europa da protagoniste’, un tributo alla cavalcata calcistica del Bologna Fc, e col saluto del PalaDozza alle ex bandiere biancoblù Carlton Myers e Gregor Fucka presenti in parterre.