Basket - Serie A2 | Bologn - Trieste e Cantù vincono e intravedono la finale

(Di martedì 21 maggio 2024) Nella serata del 21 maggio vanno in scena tre partite valide per il campionato diA2 di, con in scena i match di gara due della fase delle semifinali.a ha la meglio su Rieti per 75-69, in un match controllato dalla squadra di casa. Iesi conquistano così il doppio vantaggio nellae gara tre potrebbe già essere decisiva per staccare un pass valido per ladel tabellone d’argento. Doppio successo anche per, che in casa di Forlì vince anche questa sera per 91-76. I vincitori, membri del tabellone d’oro, si trovano 2-0 nellae Forlì è pronta alla trasferta per impedire agli avversari di trovare la. Infine,vince su Udine per 76-66. Anche questadel tabellone d’oro si trova sul 2-0 generale, dopo un primo match combattuto fino all’ultimo secondo. Le prossime partite potrebbero decidere le prime finaliste della stagione.

