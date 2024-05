Basket - playoff Serie A | la Virtus travolge Tortona in gara 5 e vola inb semifinale

(Di martedì 21 maggio 2024) Bologna, 21 maggio 2024 – Con una straripante prova di forza, laSegafredo Bolognala Bertram Derthona92-63 e si prende5 dei quarti di finale,ndo così indove incontrerà l’Umana Reyer Venezia. Quello dei bianconeri felsinei, che con una difesa attenta e fisica hanno tolto lucidità e tiro da fuori (27% complessivo) all’attacco piemontese indirizzando così ben presto il match verso binari a loro congeniali, è stato un vero e proprio monologo: Bologna, attaccando con grande efficacia il ferro avversario, ha infatti toccato la doppia cifra di vantaggio già nel corso del primo quarto e nella seconda frazione ha dato un’ulteriore spallatando a +14. Con coraggio, la Bertram ha cercato di restare abbarbicata al match, ma la– guidata oggi da un granitico Toko Shengelia (22 punti con 11/11 ai liberi e 7 rimbalzi catturati), ma nella ripresa ha finito le energie ed è definitivamente crollata sotto i colpi di Bologna, che ha toccato il massimo vantaggio sul +32: in casa Segafredo, oltre a Shengelia, hanno fornito un consistente contributo capitan Marco Belinelli (15 punti) Jordan Mickey (12 punti) e un Alessandro Pajola salito offensivamente di colpi nel finale (13 punti).

