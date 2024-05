Virtus - l’orgoglio bianconero travolge Tortona | è semifinale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024) Bologna, 21 maggio 2024 – Con la sua peculiare difesa casalinga e con la coppia composta Marco Belinelli e da Toko Shengelia che ha definitivamente smaltito i postumi di una noiosa influenza, lasi aggiudica questa quinta gara della serie staccando il biglietto per le semifinali che inizieranno venerdì e che vedranno la formazione allenata da Luca Banchi ospitare Venezia. Quando il capitanoinfila la tripla del 58-43 la Segafredo Arena tira un sospiro di sollievo. Ci sono ancora 16’ minuti da giocare, ma l’impressione generale è che la stanchezza non stia solo segnando il passo all’interno dello spogliatoio bolognese, ma che anche nelle fila piemontesi si stia facendo i conti con le tante energie spese per arrivare a questo ultimo incontro della serie. A confermare questa sensazione ci pensa Isaia Cordinier che con un altro canestro dalla lunga distanza sigla il +18 (61-43).