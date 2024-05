Crosetto in ospedale con ambulanza

Malore per il ministro Guido Crosetto, ricoverato in ospedale - Malore per il ministro Guido crosetto, ricoverato in ospedale - Il ministro della Difesa, Guido crosetto, ha lasciato in anticipo il Consiglio Supremo di Difesa per essere trasportato in ambulanza in ospedale. blogsicilia

Guido Crosetto di nuovo in ospedale. Malore per il ministro al Consiglio Difesa in Quirinale - Guido crosetto di nuovo in ospedale. Malore per il ministro al Consiglio Difesa in Quirinale - Un malessere generale o forse dolori al petto, avrebbero costretto oggi pomeriggio il ministro Guido crosetto a ricorrere, per la seconda volta in tre mesi, al ricovero in ospedale ... rtl