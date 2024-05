Il Volo | con Gianna Nannini è subito notte magica - poi l’omaggio a Mia Martini

(Di martedì 21 maggio 2024) Inizia col botto la seconda puntata de Il– Tutti per uno, lo show concerto con Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone e tanti ospiti nell’affascinante location dell’Arena di Verona in onda in prima serata su Canale 5 martedì 21 maggio.

Il Volo, ecco come sono diventati “Big in Japan” - Il volo, ecco come sono diventati “Big in Japan” - Piero, Ignazio e Gianluca parlano del loro tour in Oriente e intanto festeggiano all’Arena di Verona (e in tv) i 15 anni del trio ... sorrisi

Chi è Eleonora Venturini Storaro, fidanzata di Gianluca Ginoble de Il Volo - Chi è Eleonora Venturini Storaro, fidanzata di Gianluca Ginoble de Il volo - Scopriamo chi è la fidanzata dell’artista! Gianluca Ginoble de Il volo ha perso la testa per lei e non ha nascosto di essersi perdutamente innamorato. Stiamo parlando di Eleonora Venturini Storaro, ... donnaglamour

Scaletta concerto Il Volo – Tutti per uno 2024 all’Arena di Verona/ Seconda puntata: ordine uscita e ospiti - Scaletta concerto Il volo – Tutti per uno 2024 all’Arena di Verona/ Seconda puntata: ordine uscita e ospiti - Il volo - Tutti per uno 2024, la scaletta del concerto organizzato dai tre tenori in occasione dei 15 anni di carriera: gli ospiti della seconda puntata. ilsussidiario