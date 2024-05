Carrarese - Capezzi riacciuffa la Juventus Next Gen | finisce 1-1 l’andata dei quarti ad Alessandria

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024), 21 maggio 2024 – Una prodezza diannulla il guizzo di Savona nel primo tempo e laesce indenne dal Moccagatta pareggiando 1-1 con laGen: sabato, al ritorno, ai marmiferi basterà non perdere per accedere in semifinale playoff. Rispetto alla gara di ritorno contro il Perugia, Calabro cambia in difesa (Imperiale per Coppolaro), a centrocampo (per Palmieri) e sulla tre(Della Latta per Palmieri), confermando Panico alle spalle di Finotto, in un attacco ancora privo di Capello. Inizio gara a passo lento, con laimpegnata a studiare le mosse dell’avversario. Schiavi (al 12’) ci prova su punizione, ma il pallone non s’abbassa e sorvola la traversa. Più nitida l’occasione mancata da Panico, che ciabatta il pallone servitogli da Finotto sulla sinistra: tutto facile per Daffara.