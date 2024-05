Basket - la Virtus Bologna travolge Tortona in gara-5 e accede alle semifinali Scudetto

(Di martedì 21 maggio 2024) LaSegafredo è la quarta e ultimasta dei Playoff2024 per la Serie A dimaschile. Al termine di una serie più equilibrata del previsto, i bianconeri hanno fatto valere il fattore campo (da testa di serie numero 1) imponendosi anche in-5 davanti al pubblico della Segafredo Arena sulla Bertram Derthonae superando così alla “bella” i quarti di finale dopo aver perso due partite consecutive in trasferta a Casale Monferrato. In semifinale le Vu Nere affronteranno (sempre con il fattore campo favorevole) l’Umana Reyer Venezia, quarta classificata della regular season che ha avuto la meglio 3-2 sull’UnaHotels Reggio Emilia. Nell’altra semifinale ci sarà invece il confronto tra Olimpia Milano e Germani Brescia, rispettivamente seconda e terza testa di serie del tabellone. Ritrovato il parquet casalingo della Fiera di, i ragazzi di coach Banchi hanno approcciato bene al primo elimination game della stagione in campionato volando presto sul +8 (13-5) e chiudendo il primo quarto avanti 21-14.

