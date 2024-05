Affari Tuoi - Sandy piange e accetta l' offerta | l' amaro finale

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 21 maggio 2024) Ancora un'altra puntata per, che questa volta ha giocato insieme ae Marco. Non è stato undegno per una concorrente che ha dovuto attendere quasi un mese prima di poter avere la sua occasione. Eppure la partita non è cominciata male, anzi. All'inizio sono stati scartati tanti pacchi blu e il tabellone sembrava più che promettente. Purtroppo, per la coppia, la situazione si è ribaltata portandoli completamente fuori strada. Nel corso della puntata c'è stato spazio anche ad un addio emozionante.puntata 21 maggio 2024: la storia d'amore die Marcoviene da Quart, in Valle d'Aosta, ha firmato 30 presenze all'interno del game show condotto da Amadeus ed è una beauty coach. Ad affiancarla in questa avventura è stato il compagno Marco, imbianchino di mestiere. La coppia sta insieme da un decennio ed ha anche un figlio di 2 anni.