Senua’s Saga | Hellblade 2 - una Xbox Series X custom per celebrare il lancio del gioco

(Di martedì 21 maggio 2024) Microsoft ha deciso diildi2 annunciando una console, dedicata interamente al nuovodella serie targata Ninja Theory. Come segnalato da Gamingbolt, questaX non verrà messa normalmente in vendita ma sarà protagonista di un concorso a premi a cui è possibile partecipare tramite l’account X (Twitter) di, seguendo ovviamente alcuni semplici passaggi- Per provare a mettere le proprie mani su questaX speciale dedicata a2 è necessario ritwittare il messaggio di annuncio, condiviso dall’account ufficiale, il tutto inserendo l’hashtag #IISweepstakes. Precisiamo che questo concorso a premi sarà attivo fino alla giornata del 17 giugno 2024. Aggiungiamo che questa nuova consoleè caratterizzata dal colore azzurro, uno dei colori dominanti di svariati trailer dedicati al, con tanto di una base “rocciosa” e di un evocativo totem posizionato davanti alla console.