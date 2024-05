Basket - Serie A1 2023 2024 | i risultati dei playoff

(Di martedì 21 maggio 2024) Idi tutte le partite deidellaA1di. Dopo un’intensa stagione regolare, con gli ultimi verdetti legati al piazzamento delle formazioni che sono arrivati solo all’ultima giornata, le migliori otto squadre sono pronte a sfidarsi alla ricerca del titolo di campione d’Italia. Il tabellone ha disegnato ancora un possibile incrocio in finale tra le super potenze Virtus Bologna e Olimpia Milano, ma occhio anche a Brescia e Venezia, che per alcuni tratti hanno anche guidato la classifica, oltre a Reggio Emilia, Pistoia, Trento e Tortona, pronte a giocarsi le proprie carte da outsider. Di seguito, quindi, ideidellaA1di. TABELLONE E ACCOPPIAMENTIE CLASSIFICA REGULAR SEASON QUARTI DI FINALE GARA-1 Sabato 11 maggio Ore 20:00 – Umana Reyer Venezia – UNAHOTELS Reggio Emilia 74-82Ore 20:45 – Virtus Segafredo Bologna – Bertram Derthona Tortona 92-80 Domenica 12 maggio Ore 18:00 – EA7 Emporio Armani Milano – Dolomiti Energia Trentino 84-85Ore 20:45 – Germani Brescia – Estra Pistoia 79-70 GARA-2 Lunedì 13 maggio Ore 20:00 – Virtus Segafredo Bologna – Bertram Derthona Tortona 83-77Ore 20:45 – Umana Reyer Venezia – UNAHOTELS Reggio Emilia 83-75 Martedì 14 maggio Ore 20:00 – EA7 Emporio Armani Milano – Dolomiti Energia Trentino 104-93Ore 20:45 – Germani Brescia – Estra Pistoia 97-75 GARA-3 Giovedì 16 maggio Ore 20:00 – UNAHOTELS Reggio Emilia – Umana Reyer Venezia 78-66Ore 20:45 – Bertram Derthona Tortona – Virtus Segafredo Bologna 91-81 Venerdì 17 maggio Ore 20:00 – Estra Pistoia – Germani Brescia 77-98Ore 20:45 – Dolomiti Energia Trentino – EA7 Emporio Armani 68-83 GARA-4 Sabato 18 maggio Ore 20:45 – UNAHOTELS Reggio Emilia – Umana Reyer Venezia 92-95Ore 20:00 – Bertram Derthona Tortona – Virtus Segafredo Bologna 82-75 Domenica 19 maggio Ore 18:00 – Dolomiti Energia Trentino – EA7 Emporio Armani 69-87 GARA-5 Lunedì 20 maggio Ore 20:45 – Umana Reyer Venezia – UNAHOTELS Reggio Emilia 83-67 Martedì 21 maggio Ore 20:45 – Virtus Segafredo Bologna – Bertram Derthona Tortona 92-63 SportFace.

