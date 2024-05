Italia U17 vince all’esordio con due giovani dell’Inter in evidenza

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 21 maggio 2024)U17 ha iniziato alla grande il suo cammino all’Europe, battendo la Polonia con un connte 2-0. La partita ha messo in luce il talento deiPrimavera AZZURRINI – L’U17 ha iniziato con il piede giusto il suo cammino agli Europei di categoria, superando la Polonia U17 con un connte 2-0. Questa vittoria inaugurale ha messo in risalto il talento deigiocatoriPrimavera, che hanno giocato un ruolo decisivo nel risultato finale.U17GRAZIE ALLO ZAMPINO DI DUE INTERISTI INTERISTI – Mattia Mosconi, promettente attaccante della Primavera di Chivu, ha aperto le marcature per gli Azzurrini. Con una conclusione precisa e potente, Mosconi ha portato in vantaggio la Nazionale, dimostrando il suo fiuto del gol e le sue eccellenti capacità tecniche. Il secondo gol dell’è arrivato grazie a un assist impeccabile di Lamine Ballo, altro talentinoPrimavera.