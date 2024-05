Destinazione Europa - Renzi | In Ue per contare Gli altri si candidano soltanto per contarsi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024) Roma, 21 maggio 2024 – Per Matteo, Italia Viva, in questi giorni ogni cosa, anche il calcio, è una buona metafora per parlare di Stati Uniti d’. La lista di scopo che ha creato con +ed Emma Bonino ha intanto, spiega l’ex sindaco di Firenze, una peculiarità: "Emma ed io ci candidiamo per andare ein. Glileader, invece, per restare in Italia a. A casa mia questa si chiama truffa, e loro sono dei truffatori". Matteo, 49 anni Il calcio, dunque, si diceva. "Il Bologna ha appena conquistato la Champions. Con la mia Fiorentina, a inizio campionato potevamo dirci alla pari, poi loro hanno meritato di più. Tiferemo per loro, e mi auguro che loro lo faranno per noi in Conference League. Gli Stati Uniti d’li cominciamo da qua". Dunque, in, in ogni caso, conta andarci. "Io in questa campagna elettorale uso tutti i mezzi, dall’aereo all’auto e al treno.