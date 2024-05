LIVE Schio-Venezia 74-80 - A1 basket femminile in DIRETTA | IMPRESA DELLA REYE - L’UMANA E’ CAMPIONE D’ITALIA! Kuier e Matilde Villa pazzesche

(Di martedì 21 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:55 Termina qui la nostraper questa grandissima partita, con lache sale sul tronoconquistando il titolo. Grazie a tutti voi, amiche ed amici di OA Sport, per averci seguito anche questa sera. Buon proseguimento ed un saluto sportivo! 22:50 Sfida più tirata rispetto alle precedenti due, ma lar è riuscita a piazzare il guizzo decisivo nei minuti conclusivi per mettere le mani sul terzo Scudettosua storia dopo quello conquistato nel 1946 e nel 2021! 24 punti di Awaye 13 diche hanno guidato le compagne nei momenti chiave, con 14 punti di Laura Berkani – 14 punti equamente divisi tra Juhasz e Guirantes non sono bastati alla Famila Wuber per provare ad allungare la serie. FINISCE QUI: LABATTE 74-80ED E’! 74-80 2/2 ancora per Berkani ai liberi.

