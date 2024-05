AIELLO è fuori il 24 maggio con TALETE

(Di martedì 21 maggio 2024)torna venerdì 242024 con il singolo “”, colonna sonora dell’estate. Andiamo a saperne di più.dal 24con “torna con il nuovo singolo “” (Epic/Sony Music) da venerdì 242024 che descrive nuove storie d’amore tutte da vivere e da ballare. Arriva l’estate e con lei anche “” il nuovo singolo di, colonna sonora perfetta per tutte quelle avventure che hanno il sapore del mare e il coraggio delle stelle. “” è disponibile in pre-save dal 20al link https://epic.lnk.to/. Cosa descrive “” di? “” gioca con una magica sensualità e ci trasporta in quello che per eccellenza è il periodo degli incontri d’Amore, l’Estate. Quando tutto pare sia possibile. Quando le storie sembrano destinate a incendi che nessuno potrà spegnere mai.

