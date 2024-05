Serie C - i risultati dei playoff | vincono Catania e Benevento Pareggio tra Juventus Next Gen e Carrarese

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 21 maggio 2024) Sono terminate le gare valevoli per l’andata dei quarti di finale deidiC. Ecco tutti idi serata Finiscono qui le partite valevole per l’andata dei quarti di finale deidiC. Ricordiamo che non sono scese in campo Vicenza e Padova per condizioni meteorologiche..