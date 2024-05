Ragazzo investito e ucciso dal treno | dramma alla stazione di Aversa

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 21 maggio 2024) Una tragedia improvvisa, quella accaduta nel pomeriggio di martedì 21 maggio nelladi, in provincia di Caserta. Undi 19 anni, la cui identità non è stata ancora resa nota, è morto dopo essere stato travolto da unin corsa intorno alle 17.30. I soccorritori del 118 sono intervenuti rapidamente sul posto, allertati da alcuni presenti che hanno assistito terrorizzatiscena, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini per determinare l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento, non si esclude alcuna ipotesi, dal gesto volontariotragica fatalità.Leggi anche: Guido Crosetto colpito da un malore improvviso: trasportato d’urgenza in ospedale Circolazione ferroviaria sospesa e rallentamenti La circolazione ferroviaria è stata sospesa per diverse ore per consentire l’intervento dei soccorritori e i rilievi delle autorità competenti.