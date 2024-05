La Cremonese si butta via | dopo il doppio vantaggio a Catanzaro finisce 2-2

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024) Lainizia di slancio l’andata della semifinale play-off, ma si spegne troppo presto e nella ripresa è costretta a subire il ritorno del, che rimonta dallo 0-2 e chiude in avanti alla ricerca del gol-partita. Nel finale la squadra di Stroppa deve soffrire, ma riesce a condurre comunque in porto un pareggio che può essere considerato comunque prezioso in vista del ritorno di sabato allo “Zini”. Formazione sostanzialmente confermata per i calabresi, mentre gli ospiti si presentano con diverse sorprese, dal rientro di Ravanelli, che cancella tutti i dubbi della vigilia, alla presenza dal 1’ di Quagliata sulla fascia sinistra e della coppia avanzata Ciofani-Tsadjout. Novità studiate proprio in relazione alle caratteristiche dell’avversario da parte di mister Stroppa, che viene premiato dal buon inizio dei grigiorossi. In effetti in avvio i giallorossi cercano di far valere il fattore campo, ma gli ospiti pungono subito.