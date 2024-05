Basket Unieuro Forlì si arrendono a Trieste | i 25 punti di Zampini non bastano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024), 21 maggio 2024 –passa anche in gara2 all’Arena (76-91 il finale) e mettecon le spalle al muro. I biancorossi lottano dando fondo a tutte le energie ma sono costretti a cedere dopo una rincorsa durata 40’. A nulla servono i 25di. Venerdì sera asarà ultima spiaggia.è subito costretta ad inseguire. Gli ospiti sono in fiducia e nel primo quarto il vantaggio si attesta già in doppia cifra, fino al +12 (12-24) degli ultimi minuti del primo quarto. L’Arena si scalda, i biancorossi reagiscono con un break d 11-2 e si riportano a contatto (23-26), prima del -1 (28-29) di Cinciarini.si affida a Brooks e ad un serie di triple che valgono per due volte il +7, sul 31-38 e poi sul 41-48 dell’intervallo. Gli ospiti continuano a menare le danze e Brooks e Reyes insistono fino al +15 (43-58).