Basket - Serie A1 | Bologna batte Tortona e vola in semifinale

(Di martedì 21 maggio 2024)92-63. La squadra di Luca Banchi conquista il pass d’accesso per le semifinali dei playoff diA1, portandosi a casa gara cinque. Finisce qui la stagione per i piemontesi, che possono lasciare il palazzetto a testa alta dopo aver raggiunto il quinto match cone aver aggiustato una stagione iniziata in modo complesso. Nell’avvio di partita, la Virtussale in cattedra, contro unache fatica sul campo. Non mancano i tiri liberi, dove però la Beltram non trova la perfezione e colleziona diversi errori.ne approfitta e si porta avanti, sfruttando anche la disattenzione difensiva degli avversari. Dopo dieci minuti in campo, il punteggio è di 21-14. Tornati in campo dopo qualche attimo di stop, gli uomini di Luca Banchi prendono il largo eresta ad inseguire. La Beltram deve fare i conti anche con la dura caduta di Ross: il cestista cade dopo un tentativo di difesa e viene portato dallo staff piemontese in panchina quasi in lacrime.