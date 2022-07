Calciomercato Milan, pista N’Dicka raffreddata: c’entra De Ketelaere (Di sabato 30 luglio 2022) Si è complicata la pista che porta a Evan N'Dicka, difensore dell'Eintracht Francoforte per il Milan: di mezzo l'acquisto di De Ketelaere Leggi su pianetamilan (Di sabato 30 luglio 2022) Si è complicata lache porta a Evan N'Dicka, difensore dell'Eintracht Francoforte per il: di mezzo l'acquisto di De

DiMarzio : #Calciomercato | Il @acmilan ha trovato l'accordo con il @ClubBrugge per #DeKetelaere: si discutono gli ultimi dett… - DiMarzio : #Milan-#DeKetelaere, ultimi dettagli in via di definizione: il giocatore dovrebbe arrivare in Italia domenica? - lucabianchin7 : Accordo totale tra #Milan e Bruges per #DeKetelaere: 32 milioni più 3 di bonus e una percentuale sul margine della… - GreenMidnight1 : RT @lucabianchin7: Charles #DeKetelaere non arriverà oggi a Milano: formalità da contratto ancora da sistemare. È atteso tra domani e luned… - Luxgraph : L'Inter gela il Chelsea: 'Casadei non si vende!' -

Milan inarrestabile: scelto l'acquisto dopo De Keteleare Il Milan è in una fase cruciale del suo calciomercato. I rossoneri, infatti, hanno praticamente chiuso il colpo De Ketelaere e non hanno intenzione di fermarsi