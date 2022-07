Juventus, CdS: “Pogba che guaio, fuori minimo ad Ottobre, ma non solo” (Di giovedì 28 luglio 2022) Juventus, CDS- Come riporta il CdS la squadra Juventus ha perso la sua nuova pedina nel centrocampo dal calibro di Pogba almeno per Ottobre. “Il motivo è appunto quello di sottoporsi ad una visita specialistica che consenta di chiarire il da farsi. Su dove verrà svolto ci sono diverse piste: in Francia, da un esperto di fiducia del giocatore, a Innsbruck dal professor Fink (che ha operato, tra gli altri, Chiellini, Zaniolo e Chiesa) o a Barcellona, da un altro luminare quale il professor Cugat.Le ipotesi in campo sono due. La prima riguarda un intervento di “meniscectomia”, ovvero una rimozione della parte lesionata del menisco. Una sorta di “ripulitura” in artroscopia che lascerebbe il ginocchio del francese senza una parte di menisco e quindi comporterebbe la necessità di mantenere un tono muscolare adeguato per ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 28 luglio 2022), CDS- Come riporta il CdS la squadraha perso la sua nuova pedina nel centrocampo dal calibro dialmeno per. “Il motivo è appunto quello di sottoporsi ad una visita specialistica che consenta di chiarire il da farsi. Su dove verrà svolto ci sono diverse piste: in Francia, da un esperto di fiducia del giocatore, a Innsbruck dal professor Fink (che ha operato, tra gli altri, Chiellini, Zaniolo e Chiesa) o a Barcellona, da un altro luminare quale il professor Cugat.Le ipotesi in campo sono due. La prima riguarda un intervento di “meniscectomia”, ovvero una rimozione della parte lesionata del menisco. Una sorta di “ripulitura” in artroscopia che lascerebbe il ginocchio del francese senza una parte di menisco e quindi comporterebbe la necessità di mantenere un tono muscolare adeguato per ...

