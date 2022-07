Inter | ritmi serrati | il piano di Inzaghi con le doppie amichevoli

Leggi su intermagazine

(Di giovedì 28 luglio 2022) Anche questa settimana doppia amichevole per l’Prosegue a suon diil precampionato dell’. A quelle ufficiali in programma il sabato, strada facendo si sono aggiunte quelle ‘non ufficiali’ ad ApGentile del giovedì. Il motivo, sottolineato dal Corriere dello Sport è chevuole prepare i ragazzi ad abituarsi ai tanti impegni che ci saranno in questa particolare stagione. “Gestire le rotazioni dei nazionali, arrivati una settimana dopo gli altri, sarebbe stato meno complicato e magari sarebbero arrivati risultati diversi. Al tempo stesso, però, un precampionato in salita permetterà alla squadra di prendere confidenza con le difficoltà di una stagione spezzata in due dal Mondiale e nella quale si giocherà spesso. Leil giovedì e il ...