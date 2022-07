Meteo: Weekend rovente sull’Italia, attesi 41°C, ma attenzione a qualche temporale (Di sabato 23 luglio 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. L’alta pressione africana ha raggiunto la sua massima espansione sul Mediterraneo centrale e determina giornate roventi anche sullo Stivale. Il picco del caldo è atteso fino a sabato al Centro-Nord, mentre domenica proseguirà al Sud, quando sulle regioni settentrionali e su parte di quelle centrali si comincerà a perdere qualche grado. E’ atteso infatti il passaggio di alcuni temporali più organizzati nel corso di sabato sull’arco alpino, innescati da una blanda onda depressionaria di origine atlantica, sospinta da aria relativamente più fresca che favorirà un certo ridimensionamento delle temperature fin verso il Centro Italia. Non verrà invece coinvolto il Sud, sempre alle prese con un potente anticiclone africano. Meteo SABATO 23 LUGLIO: Un impulso instabile di origine atlantica raggiungerà le ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 23 luglio 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. L’alta pressione africana ha raggiunto la sua massima espansione sul Mediterraneo centrale e determina giornate roventi anche sullo Stivale. Il picco del caldo è atteso fino a sabato al Centro-Nord, mentre domenica proseguirà al Sud, quando sulle regioni settentrionali e su parte di quelle centrali si comincerà a perderegrado. E’ atteso infatti il passaggio di alcuni temporali più organizzati nel corso di sabato sull’arco alpino, innescati da una blanda onda depressionaria di origine atlantica, sospinta da aria relativamente più fresca che favorirà un certo ridimensionamento delle temperature fin verso il Centro Italia. Non verrà invece coinvolto il Sud, sempre alle prese con un potente anticiclone africano.SABATO 23 LUGLIO: Un impulso instabile di origine atlantica raggiungerà le ...

