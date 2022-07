Terribile tornado si abbatte sul paese | un morto e 25 feriti Il bilancio è pesantissimo

Leggi su tvzap

(Di venerdì 22 luglio 2022) In meteorologia una tromba d’aria,o tùrbine, è un violento vortice d’aria a scala locale che si origina alla base di un cumulonembo e giunge a toccare il terreno. Nella giornata di mercoledì 20 luglio 2022 unEF1 ha colpito la Cina in particolare la provincia di Jiangsu, interessando le città di Shuyang e Lianyungang. Il fenomeno si è presentato con forti raffiche di vento che hanno superato i 100km/h provocando ingenti danni a colture ma anche ad edifici e persone. Vediamo nel dettaglio il tragicodei soccorritori.A causa di unche si è abbattuto mercoledì 20 Luglio 2022 nella provincia di Jiangsu, nella Cina orientale, una persona è morta e 25 sono rimaste ferite. Secondo le autorità locali, come riportato da Libero, più di 2.000 persone hanno subito danni alle loro case e ...