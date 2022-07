Petagna al Monza sblocca l’arrivo del vice Osimhen: Simeone firma per il Napoli (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoGiovanni Simeone firma per Napoli. L’attaccante argentino si unirà in prestito con obbligo di acquisto fissato sui 12 milioni di euro. Il calciatore lascerà il Verona e vestirà la maglia azzurra per recitare la parte di vice Osimhen nel corso della prossima stagione. Intanto sarebbe vicinissimo il passaggio di Andrea Petagna al Monza. L’attaccante di proprietà del Napoli, infatti, è sempre stata la prima scelta per l’attacco. Il club brianzolo non ha intenzione di fermarsi dopo i diversi colpi già messi a segno in queste prime settimane. Dopo una campagna di rafforzamento Adriano Galliani è sempre a caccia dell’attaccante da ‘regalare’ a Stroppa. In queste ore il club di Silvio Berlusconi sta provando a trovare l’intesa ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoGiovanniper. L’attaccante argentino si unirà in prestito con obbligo di acquisto fissato sui 12 milioni di euro. Il calciatore lascerà il Verona e vestirà la maglia azzurra per recitare la parte dinel corso della prossima stagione. Intanto sarebbe vicinissimo il passaggio di Andreaal. L’attaccante di proprietà del, infatti, è sempre stata la prima scelta per l’attacco. Il club brianzolo non ha intenzione di fermarsi dopo i diversi colpi già messi a segno in queste prime settimane. Dopo una campagna di rafforzamento Adriano Galliani è sempre a caccia dell’attaccante da ‘regalare’ a Stroppa. In queste ore il club di Silvio Berlusconi sta provando a trovare l’intesa ...

tvdellosport : SIMEONE-NAPOLI E PETAGNA-MONZA: ANNUNCI VICINI Il Monza è a un passo dall'ufficializzare l'acquisto di Andrea Peta… - Glongari : Dall’ottimismo alla chiusura. #Petagna ad un passo dal diventare un nuovo attaccante del #Monza - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sscnapoli: vanno avanti le trattative in entrata per #Simeone e in uscita per #Petagna - sportli26181512 : Monza-Napoli, intreccio in attacco: si tratta per Petagna, e Simeone... - infoitsport : Sportitalia – Simeone è del Napoli, Petagna va al Monza: annunci in arrivo -