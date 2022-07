Le pagelle della crisi di governo | promossi e bocciati - Politica - quotidiano net

(Di giovedì 21 luglio 2022) Il discorso di Draghi oggi in Senato in versione integrale Roma, 21 luglio 2022 -didopo l'estenuante giornata vissuta al Senato. Queste ledei protagonisti ...

Queste ledei protagonisti politici. Mario Draghi 5,5. Se voleva realmente trovare il modo ... Ha comunque forzato perché sente troppo la pressioneMeloni. Chissà che cosa pensano gli ...Dopo le fatiche dei Pirenei e alla vigiliacronometro decisiva, ecco una frazione sulla carta ... classifiche, video,e molto altro ancora. Le pagelle della crisi di governo: promossi e bocciati PAGELLE ITALIA MONDIALI ATLETICA 2022 (21 luglio) CATALIN TECACEANU 7.5: Sembrava tagliato fuori a 250 metri dal traguardo quando aveva perso qualche metro dal gruppo ma chi ha impostato la volata lun ...Mattarella (8) aveva sentito la tempesta arrivare e si era mosso per tempo. Draghi (5,5) ha usato un registro impolitico. Conte (4) ora è in bilico. Meloni (7) in rampa di lancio ...