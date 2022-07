Frutta e verdura fondamentali, ma senza esagerare (Di giovedì 21 luglio 2022) La Frutta e la verdura sono fondamentali nell’alimentazione di adulti e bambini durante tutto l’anno, ma è proprio durante la stagione calda che i benefici derivanti dalla loro assunzione trovano la loro massima espressione. Nell’alternarsi delle stagioni, infatti, è il nostro stesso organismo che richiede nutrienti differenti a seconda del periodo. Attenzione, però, a non dimenticare alcune regole importanti per un consumo corretto di Frutta e verdura. La Dott.ssa Giannina Percassi, dietista di Habilita, ci suggerisce come ottimizzare i benefici di questi alimenti, senza correre il rischio di perdere tutti i vantaggi che derivano dal loro consumo quotidiano. “I nutrienti di cui abbiamo più bisogno si trovano in maggior quantità negli alimenti di stagione: parliamo di alimenti che ha ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 21 luglio 2022) Lae lasononell’alimentazione di adulti e bambini durante tutto l’anno, ma è proprio durante la stagione calda che i benefici derivanti dalla loro assunzione trovano la loro massima espressione. Nell’alternarsi delle stagioni, infatti, è il nostro stesso organismo che richiede nutrienti differenti a seconda del periodo. Attenzione, però, a non dimenticare alcune regole importanti per un consumo corretto di. La Dott.ssa Giannina Percassi, dietista di Habilita, ci suggerisce come ottimizzare i benefici di questi alimenti,correre il rischio di perdere tutti i vantaggi che derivano dal loro consumo quotidiano. “I nutrienti di cui abbiamo più bisogno si trovano in maggior quantità negli alimenti di stagione: parliamo di alimenti che ha ...

