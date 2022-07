"Forse vogliono punirmi": Enrico Mentana durante il tg sbrocca contro La7 (Di giovedì 21 luglio 2022) La lunga pausa pubblicitaria prima del TgLa7 avrebbe infastidito il direttore Enrico Mentana. È successo ieri sera, dopo la puntata speciale - in onda dalle 8 di mattina - dedicata alla crisi di governo e alle comunicazioni di Mario Draghi al Senato. Proprio tra la fine di quello speciale e l'inizio del telegiornale, c'è stata una lunga interruzione. Probabile che l'editore abbia approfittato di quel momento per "scaricare" un po' di spot. La decisione però - come riporta TvBlog - non sarebbe stata gradita dal direttore, che infatti poi ha sottolineato: "Siccome è una giornata importante, importantissima, il giorno in cui finisce la legislatura, cade il governo Draghi e il premier va a dimettersi al Quirinale nelle mani del Presidente della Repubblica, come avete visto hanno pensato bene di mettere dieci minuti di pubblicità prima della ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) La lunga pausa pubblicitaria prima del TgLa7 avrebbe infastidito il direttore. È successo ieri sera, dopo la puntata speciale - in onda dalle 8 di mattina - dedicata alla crisi di governo e alle comunicazioni di Mario Draghi al Senato. Proprio tra la fine di quello speciale e l'inizio del telegiornale, c'è stata una lunga interruzione. Probabile che l'editore abbia approfittato di quel momento per "scaricare" un po' di spot. La decisione però - come riporta TvBlog - non sarebbe stata gradita dal direttore, che infatti poi ha sottolineato: "Siccome è una giornata importante, importantissima, il giorno in cui finisce la legislatura, cade il governo Draghi e il premier va a dimettersi al Quirinale nelle mani del Presidente della Repubblica, come avete visto hanno pensato bene di mettere dieci minuti di pubblicità prima della ...

