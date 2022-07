Preghiera del mattino del 18 Luglio 2022: “Sostienici Signore” (Di lunedì 18 luglio 2022) Il Lunedì è il giorno della devozione allo Spirito Santo. Invochiamo la sua potente presenza nella nostra vita con la Preghiera del mattino di oggi. Venga il Tuo Spirito, Signore, e ci trasformi interiormente con i Suoi doni: crei in noi un cuore nuovo, affinché possiamo piacere a Te e conformarci alla Tua volontà. Lo L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 18 luglio 2022) Il Lunedì è il giorno della devozione allo Spirito Santo. Invochiamo la sua potente presenza nella nostra vita con ladeldi oggi. Venga il Tuo Spirito,, e ci trasformi interiormente con i Suoi doni: crei in noi un cuore nuovo, affinché possiamo piacere a Te e conformarci alla Tua volontà. Lo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Pubblicità

vaticannews_it : All’Angelus #PapaFrancesco chiede di accompagnare con la preghiera il prossimo viaggio in #Canada del 24-30 luglio,… - matteosalvinimi : Una preghiera per #ShinzoAbe, un pensiero affettuoso al suo Giappone scioccato come il resto del mondo. Soprattutto… - vaticannews_it : #Parolin al Centro disabili di Uzratuna dove la sofferenza ha il volto dei bambini. La preghiera del 'Padre nostro'… - Annuccell : RT @padrepioitalia: ?? Accadde oggi - 18 luglio 1909 ? Fra Pio riceve l’ordine del diaconato nel convento di Morcone.? ? ? #padrepio #sanpio… - alberto_pilotto : RT @MarcoRossiRoma: Si vorrebbe poter dire una #preghiera per i propri cari #defunti al #Cimitero del #Verano, ma migliaia di #zanzare tigr… -