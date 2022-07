Pubblicità

Calciomercato.com

Ma non solo: sempre Marca riporta dell'interessamento da parte dell'Olympiquedi Igor Tudor, che la Serie A italiana l'ha vista da vicino la scorsa stagione sulla panchina dell'Hellas ...Sta dicendo no a tutti (compreso ilche era molto interessato) perché vuole tornare a Napoli. Renica attacca De Lauurentiis sulla vicenda - Mertens. La notizia indigna Alessandro Renica. L'... Il Marsiglia si scatena, Longoria: 'Arriveranno dai 5 agli 8 acquisti' Il numero 10 dell'Udinese potrebbe salutare il Friuli in questa sessione di mercato. Oltre a Napoli e Atalanta sono diversi anche gli interessamenti dall'estero per lo spagnolo ...L'ex libero dei due scudetti azzurri attacca il presidente per la vicenda-Mertens, il popolo del web si spacca ...