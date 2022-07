Lulù Selassié in lacrime | “Mi ha costretta a farlo” | racconto shock dopo il GF

Leggi su direttanews

(Di venerdì 15 luglio 2022)dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip,vittima di un ricatto: è stato un vero e proprio incubo L’ex gieffinain(screenshot Mediaset)Quinta classificata nel corso dell’ultima edizione andata in onda del GF Vip,è tornata a parlare di un argomento per lei molto delicato. In queste ore la giovane principessina etiope è infatti stata protagonista di una diretta Instagram in compagnia di alcuni avvocati. Tanti gli argomenti affrontati e tra questi anche quello del revenge porn di cuisi è ritrovata suo malgrado ad essere vittima. Un periodo molto difficile della sua vita e di cui ha parlato già nella casa più spiata d’Italia ma che in queste ore ha scelto di approfondire ...