Ana de Armas: "L'attenzione che ho ricevuto quando stavo con Ben Affleck era orribile" (Di giovedì 14 luglio 2022) Ana de Armas ha deciso di sfuggire all'attenzione dei media dopo essere stata nell'occhio del ciclone durante la sua relazione sentimentale con Ben Affleck. Ana de Armas ricorda con orrore l'attenzione dei media concentrata su di lei durante la sua relazione con Ben Affleck, esperienza che l'ha spinta a lasciare Los Angeles dopo la rottura col divo. "Non c'è via di scampo. Non c'è via d'uscita", ha rivelato l'attrice 34enne in una nuova intervista alla rivista Elle. "È sempre la sensazione di qualcosa che non hai, qualcosa che ti manca. È una città che ti mette ansia". Ana de Armas e Ben Affleck, 49 anni, hanno confermato la loro relazione su Instagram nel maggio 2020 quando l'attrice ha pubblicato le foto con Affleck ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 14 luglio 2022) Ana deha deciso di sfuggire all'dei media dopo essere stata nell'occhio del ciclone durante la sua relazione sentimentale con Ben. Ana dericorda con orrore l'dei media concentrata su di lei durante la sua relazione con Ben, esperienza che l'ha spinta a lasciare Los Angeles dopo la rottura col divo. "Non c'è via di scampo. Non c'è via d'uscita", ha rivelato l'attrice 34enne in una nuova intervista alla rivista Elle. "È sempre la sensazione di qualcosa che non hai, qualcosa che ti manca. È una città che ti mette ansia". Ana dee Ben, 49 anni, hanno confermato la loro relazione su Instagram nel maggio 2020l'attrice ha pubblicato le foto con...

Pubblicità

theRegalFreak : Chissà perché tutte le bimbe di Chris Evans lo amano con Ana De Armas Lo conoscete proprio bene..?? - ste_ilconte : @Alessan10545822 Ana De Armas, ha fatto “Knives Out”, 007, e farà Marilyn nel nuovo film su Marilyn Monroe - Chiai3Chiaiese : RT @Fradis_Wolfstar: Ana De Armas : disegnata dagli angeli, scolpita dagli dei #TheGrayMan - Chiai3Chiaiese : RT @Fradis_Wolfstar: Non so se voglio essere di più Ana De Armas o Chris Evans MOM and DAD #TheGrayMan - fancyuselessboi : RT @pinkspacedude: Ciao, sono Priscilla e tra 20 minuti ho una conferenza stampa su zoom con Ryan Gosling Chris Evans e la mia ama del cuor… -